Kadınlara, 'bahçecilik alanı ve peyzaj eğitimi'

Kadın istihdamını artırmayı, Mersin'e ait ürünlerin markalaşmasını sağlamayı amaçlayan ve başkanlığını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer'in yaptığı 'Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi' çalışmalarına hızla devam ediliyor. Kooperatif tarafından kadınlara yönelik olarak "Bahçecilik Alanı Bahçe Bakımı ve Peyzaj Eğitimi Projesi" kapsamında çeşitli eğitimler verilmeye başlandı.



Dezavantajlı konumda olan, sosyal güvencesi ve geliri olmayan 20 kişilik gruplar halinde belirlenen ve 16-55 yaş aralığındaki kadınlara yönelik yürütülen proje ile kadınlar hem mesleki eğitim fırsatı buluyor hem de yeni bir meslek ediniyor. Bahçecilik alanı eğitimi sonrasında kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alarak, bahçe bakımı ve peyzaj sektöründe meslek elemanı olarak çalışma hayatına katılabilecek. 20 Kasım'da başlayan, 6 Şubat'a kadar devam edecek olan 56 günlük eğitimde, Akdeniz Halk Eğitim Merkezi'nde görevli eğitmen ve ziraat mühendisi Ela Yılmaz tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Çalışmayla ilgili konuşan Ela Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla kooperatifin açmış olduğu kursta, kooperatif üyelerine eğitim veriyoruz. Eğitimler kapsamında, çiçek yetiştiriciliği, ağaç, aşı, bitki üretimini anlatıyoruz. Burada kurulacak olan serada üretilecek olan ürünlerde deneyim sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sera kurulduktan sonra arkadaşlar üretime geçecekler. Belediyelerin veya farklı kişilerin talepleri doğrultusunda üretim yapacaklar ve kazanca geçmeye başlayacaklar. Eğitimlerden bana gelen dönüşler iyi doğrultuda. Uygulamalı eğitimde de toprağa tohumun ekiminden sonra yeşermiş, çimlenmiş bitkileri göreceğiz. Yerinde tespit edeceğiz" dedi.



Ev hanımı Leyla Biltekin ise aldıkları eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Vahap Bey ile Meral Hanım'ın sayesinde kooperatife üye olduk. Böyle bir etkinlik düzenlemişler, biz de katılmış olduk. Hoşumuza da gitti. Çok güzel. Hocamızın sayesinde çok güzel şeyler öğreniyoruz, mutluyuz burada. Çiçek yetiştirmeyi, aşılama sistemini ve toprağı tanıyoruz. Ben temelinden de çiftçi kızıyım. O yüzden bildiğim şeylerin üzerine daha güzel şeyler katmaya başladı hocamız. Toprağı çok seviyorum. Temelden toprakla büyüdüğüm için hoşuma gidiyor. Ortam da güzel. Seramız da hazırlanıyor, çok hoşumuza gidiyor" diye konuştu.



Ziraat teknikeri Gülay Sarıkaya de eğitimlerde mevsimlik çiçeklerle ilgili her türlü bilgiyi aldıklarını belirterek, "Eğitimlerimiz uygulamalı ve pratik olarak geçiyor. Bazen uygulamalı olarak tohumdan üretim yapıyoruz. Burada pratik olarak eğitimler alıyoruz. Kooperatifimiz daha çok yeni ve başlardayız. Burada bir sera kurulacak ve sonrasında kadınlarla mevsimlik çiçekler üreteceğiz. Daha sonra talep edenlere çiçekler vereceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN