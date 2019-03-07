Son Dakika Haberleri: Kadınlara Çalışma ve Aile Hayatıyla Uyumlu Model

Kadınlara Çalışma ve Aile Hayatıyla Uyumlu Model

1 saat önce

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Çalışan kadınların çalışma hayatıyla aile hayatını uyumlu hale getirip onların hem evlenerek aile kurmalarını hem çocuk sahibi olmalarını hem de çalışma hayatından kopmadan sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir model geliştiriyoruz.

Kadınlara Çalışma ve Aile Hayatıyla Uyumlu Model, System.String[]
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Çalışan kadınların çalışma hayatıyla aile hayatını uyumlu hale getirip onların hem evlenerek aile kurmalarını hem çocuk sahibi olmalarını hem de çalışma hayatından kopmadan sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir model geliştiriyoruz." dedi.

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığı Temsilci Toplantısına katılan Arslan, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, hem aile içi hem toplumsal anlamda hem de iş hayatından kaynaklı mobbing benzeri sorunlarla mücadeleyi nasıl gerçekleştirebilecekleri, bununla ilgili nasıl bir anlayış birliğini ortaya koyabilecekleri konusunda çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Sendikada kadın temsilcilerin, kadın yöneticilerin ve kadın başkanların olması konusunda tüzüklerde değişiklik yaptıklarını dile getiren Arslan, şunları söyledi:

"Bu değişikliklerimizi, kadın ve erkeklerin sendikal mücadeleye dahil edilmesi konusunda ileri adımlar olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizde kadınların çalışma hayatından kopmadan, çalışan kadınların çalışma hayatıyla aile hayatını uyumlu hale getirip onların hem evlenerek aile kurmalarını hem çocuk sahibi olmalarını hem de çalışma hayatından kopmadan sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir model geliştiriyoruz. Burada da en başta kreş talepleri söz konusu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:08 Kaynak: AA

Hak İş, Güncel
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