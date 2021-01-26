Kadınlara çiçek verip özür dileyen adam ağlattı - Son Dakika

Kadınlara çiçek verip özür dileyen adam ağlattı

26.01.2021 09:58

- Kadınlara çiçek verip özür dileyen adam ağlattı Adanalı tiyatro oyuncusu kadına şiddete farkındalık için caddede konser verip kadınlara çiçek dağıttı Zerrin Kağıt isimli kadın gözyaşlarını tutamayarak, "Biz kadına şiddete hayır diyoruz ama kimsenin umurunda değil" dedi Tiyatrocu Hüseyin...

- Kadınlara çiçek verip özür dileyen adam ağlattı

Adanalı tiyatro oyuncusu kadına şiddete farkındalık için caddede konser verip kadınlara çiçek dağıttı

Zerrin Kağıt isimli kadın gözyaşlarını tutamayarak, "Biz kadına şiddete hayır diyoruz ama kimsenin umurunda değil" dedi

Tiyatrocu Hüseyin Şen:

"Kadınlar ölmesin, yaşasın istiyoruz"

ADANA - Adanalı tiyatrocu, artan kadına şiddet olaylarına dur demek için müzisyen arkadaşıyla birlikte caddede konser verdi. Buradan elde ettiği parayla onlarca karanfil alan sanatçı, bu karanfilleri de kadınlara hediye edip hemcinsleri adına özür diledi. Kadınlar ise bu davranış karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Adalet Bakanlığınca "kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda 2020'de önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Ancak kadına şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor. Adanalı tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen'de kadına şiddet olaylarına "dur" demek için müzisyen arkadaşı Hüseyin Göze ile birlikte Atatürk Caddesi'nde mini bir konser verdi. Burada söylediği şarkılarla para toplayan Şen, daha sonra bir çiçekçiden karanfil aldı. Bu karanfilleri de hem kendilerini dinleyen hem de caddeden geçen kadınlara hediye edip hemcinsleri adına özür diledi.

Bazı kadınlar ise bu davranış karşısında gözyaşlarını tutamazken birçok kadın ise Şen ve arkadaşı Göze'ye teşekkür etti.

"Kadınlar ölmesin, yaşasın"

Hüseyin Şen, kadınların ölmesini istemediğini belirterek, "Günümüzde kadına şiddet olayı var. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Son 10 yıl içerisinde yaklaşık 3 bin 500 kadınımız öldürüldü. Bunlara artık son verelim istiyorum. Ben erkek olduğum halde artık o şiddet uygulayanlar nedeniyle utanıyorum. Böyle kötü insanlar bizleri karalıyor. Bizde bugün bu etkinliği yapmayı düşündük. Çalıp söyledik ve kazandığımız parayla karanfil aldık. Onları da kadınlarımıza hediye ettik. Biz cebimizden para verip de alabilirdik ama hakkımızla kazandığımız parayla almak istedik. Kadınlar ölmesin, yaşasın diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beni çok duygulandırdı"

Zerrin Kağıt isimli kadın ise gözyaşlarını tutamayarak, "Biz kadına şiddete hayır diyoruz ama kimsenin umurunda değil. Etkinlik çok güzel. Beni çok duygulandırdı. Her gün Türkiye'de bir sürü kadın şiddete uğruyor. Onlar nedeniyle duygulandım böyle" diye konuştu.

3 erkek çocuk annesi Özer Sanberk isimli kadın ise küçük yaşta çocuklara verilecek eğitimin çok önemli olduğunu belirterek, "Şiddeti kurtaracak ve önlenecek tek şeyin sevgi olduğunu düşünüyorum. Biz annelere çok büyük görevler düşüyor. Biz çocuklarımıza sevgi ekersek onlar ileride hiçbir kadına şiddet uygulayamayacaktır. Kesinlikle şiddete hayır diyoruz. Bu farkındalığı gayet güzel buldum. Tebrik ediyorum. Keşke herkes böyle olsa" dedi.

Kadınlara çiçek verip özür dileyen adam ağlattı
Kadınlara çiçek verip özür dileyen adam ağlattı
Kadınlara çiçek verip özür dileyen adam ağlattı
Kadınlara çiçek verip özür dileyen adam ağlattı

Tiyatro, Konser, Adalet, Adana, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kadınlara çiçek verip özür dileyen adam ağlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Özcan Deniz'in kardeşinden Feyza Aktan hakkında şok iddia: Sızdın kaldın ev yandı Son günlerin popüler uygulaması Signal, WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikleri getiriyor Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş
Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
10:47
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu 2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu         
10:21
Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları         
10:03
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı         
09:48
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı         
09:14
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış         
07:34
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
00:30
Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı         
00:28
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 10:55:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlara çiçek verip özür dileyen adam ağlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei