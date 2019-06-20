Kadınlara çocuklarla dilenmeme taahhütnamesi imzalatıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, polis ve zabıta ekiplerince dilenci operasyonu düzenlendi. Sosyal hizmet uzmanları, dilenci kadınlara bir daha çocuklarla dilenmeyeceklerine, yakalanmaları durumunda çocukların kurum tarafından alınacağına dair taahhütname imzalattı. Anne- babası hapisanede olan ve yakınıyla dilendiği belirlenen çocuk ise sosyal hizmet merkezince korumaya alındı.Manavgat'ta zabıta, polis ve jandarma ekiplerinin, turizm sezonunun başlamasıyla sayıları artan dilencilere karşı mücadelesi sürüyor. Dilencilerin birbirinin çocuklarını o gün gidecekleri bölgeye göre, 30- 40 liraya kiraladığı iddiaları üzerine, bugün ilçede geniş kapsamlı dilenci operasyonu yapıldı. Manavgat'ın en büyük pazarı olan ve bölgede tatil yapan turistlerin rağbet gösterdiği Perşembe Pazarı ile Antalya Caddesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi zabıtaları dilenci operasyonu düzenledi.PARA CEZASI UYGULANDIKucaklarında taşıdıkları ve yanlarında gezdirdikleri küçük çocuklarla turistler ile ilçe sakinlerinden dilenen kadınlar, görevlilerce tek tek toplandı. Zabıta ekiplerince 5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'na göre, 157 liralık idari para cezası uygulanan dilenci kadınların yanlarındaki çocuklar için İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne bilgi verildi.KADINLARA TAAHHÜTNAME İMZALATILDIPerşembe Pazarı Zabıta Karakolu'na gelen sosyal hizmet uzmanları, buraya getirilen kadınlara çocuklara dilencilik yaptırmanın veya dilenirken yanlarında bulunmalarının suç olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine kadınlardan biri; dilenmediğini, pazara geldiği sırada görevlilerin kendisini alarak, karakola getirdiğini öne sürdü. Sosyal hizmet uzmanları, dilenci kadınlara bir daha çocuklarla dilenmeyeceklerine, yakalanmaları durumunda çocukların kurum tarafından alınacağına dair taahhütname imzalamaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kucağında bebek olan başka kadın, "Ben tek başıma hiçbir şey imzalamam. Büyüklerim gelir, okur, öyle imzalarım" dedi. Sosyal hizmet uzmanı ise kendisinin taahhütnameyi madde madde okuyup, anlatacağını belirtti. Sosyal hizmet uzmanlarının kimlik tespiti sırasında kadınlardan biri, yanındaki çocuklardan birinin, akrabasının olduğunu öne sürdü ve çocukla birlikte anne- babasının adı- soyadını vermek istemedi. Sosyal hizmet uzmanları, çocuklarla dilenen kadınlara taahhütname imzalattı.1 ÇOCUK KURUM BAKIMINA ALINDIManavgat İlçe Sosyal Hizmet Müdür Vekili Nihal Etci, Manavgat Belediyesi zabıta görevlilerinin haber vermesi üzerine hemen sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi bölgeye yönlendirdiklerini belirtti. Etci, "Vatandaşın duygularını çocuklar aracılığıyla istismar ederek aynı zamanda çocukları da istismar ederek kişilik gelişimlerine zarar veren aileleri hakkında sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik çalışma esaslarının belirlendiği 2007 sayılı valilik genelgesine istinaden ve 8 Mayıs'ta kaymakam başkanlığında toplanan İlçe Çocuk Koordinasyon Kurulu'nda alınan karar üzerine, ailelere çocuklara ilişkin yasal yükümlülüklerin neler olduğu, bu sorumluluklar yerine getirilmediği ve çocukların sokaklarda istismar edilmeye devam etmeleri durumunda suç duyurusu ve çocukların aileden alınarak kurum bakımına yerleştirileceğini hatırlatılarak, taahhütname okunarak, imzalatıldı. 4 bebek bu şekilde aileye teslim edilirken, anne ve babası cezaevinde olduğu ve yakın akrabalarıyla dilencilik yaptırılan 10 yaşındaki çocuk savcılık talimatıyla kurum bakımına alındı" dedi.Nihal Etci, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde çocuklara yönelik koruma çalışmalarına aralıksız devam edileceğini belirtti.

- Antalya