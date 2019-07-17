Son Dakika Haberleri: Kadınlara e-ticaret eğitimi
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Kadınlara e-ticaret eğitimi

16 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi (KİGGEM) kadınların iş gücü kapasitesini arttırmaya yönelik eğitim vermeye devam ediyor.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi (KİGGEM) kadınların iş gücü kapasitesini arttırmaya yönelik eğitim vermeye devam ediyor. KİGGEM bu kapsamda girişimci kadınlara e-ticaret eğitimi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı KİGGEM Hizmet binasında e-ticaret alanı uzman Tolga Eraymanlı'nın verdiği eğitimlere ürün ve hizmet sektöründen birçok girişimci kadın katıldı. Girişimci kadınlar, internet ortamında ürün ve hizmetlerini müşterilere ulaştırma ve pazarlama konusunda eğitim aldı. Ticaret hayatlarında kolaylık sağlayacak birçok yenilik hakkında da bilgilendirilen kadınlar e- ticarette dikkat edilmesi gereken hususları da öğrendi. KİGGEM 'in sunduğu eğitimlerden son derece memnun kaldıklarını belirten girişimci kadınlar, KİGGEM ile ekonomik faaliyetlerinin arttığını ve işlerinin kolaylaştığını belirttiler. - ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
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