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Kadınlara "Evimin Ustayım" projesi

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, Umumi İnşaatçılar ve Çalışanlar Federasyonu'yla birlikte 'Evimin Ustasıyım' projesine başlıyor.

Kadınlara
Muratpaşa Belediyesi, Umumi İnşaatçılar ve Çalışanlar Federasyonu'yla birlikte 'Evimin Ustasıyım' projesine başlıyor. Projeyle, kadınların evlerinde elektrik ve su tesisatlarında karşılaştıkları küçük arızaları güvenli bir şekilde tamir etmelerini sağlamaları amaçlanıyor.

Muratpaşa Belediyesi, kadınların evlerinin elektrik ve su tesisatında karşılaştıkları basit arızaları onarmalarını sağlamak için Umumi İnşaatçılar ve Çalışanlar Federasyonu'yla birlikte yepyeni bir çalışmaya başlıyor. 'Evimin Ustasıyım' projesiyle kadınlar, İngiliz anahtarı, kontrol kalemi gibi aletleri tanıyıp akan musluğun contasını değiştirecek, arızalı prizleri tamir edebilir hale gelecek. Proje, Muratpaşa Belediyesi'nin Gebizli, Üçgen ve Bayındır mahallerinde bulunan Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi, Giritli Kadın Danışma Merkezi, Alyazma Kadın Danışma Merkezi'nde ders şeklinde hayata geçirilecek. 8 - 16 kişi arası oluşturulacak sınıflarda 8'er saatlik su ve elektrik tesisatı kursları düzenlenecek.

İş sağlığı ve işçi güvenliği eğitimleriyle başlayacak kursta ilk derslerde ev elektrik ve su tesisatı arızalarını tamir etmekte kullanılan aletler tanıtılıp nasıl kullanılacakları anlatılacak. Sonrasında ise çeşme ve batarya, batarya parça, conta, gider hortumu değiştirme uygulamalı olarak anlatılacak. Bununla birlikte su kaçaklarının silikon ile kapatılması, klozet ekipmanlarının, duş başlığı ve hortumunun değiştirilmesi de program kapsamında öğretilecek. 8 saatlik elektrik tesisatı eğitiminde ise priz, anahtar, ampul değiştirmeyle birlikte çoklu uzatma montajı öğretilecek. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:17 Kaynak: İHA
Muratpaşa, Güncel
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