Son Dakika Haberleri: Kadınlara Finansal Okuryazarlık Semineri, 81 İlde Yaygınlaştırılacak

Kadınlara Finansal Okuryazarlık Semineri, 81 İlde Yaygınlaştırılacak

1 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilde yaygınlaştırılması planlanan kadınlara finansal okuryazarlık seminerlerinde görev alacak eğiticilere yönelik eğitimin, 9 Nisan'da başlayacağını açıkladı.

Kadınlara Finansal Okuryazarlık Semineri, 81 İlde Yaygınlaştırılacak, System.String[]
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilde yaygınlaştırılması planlanan kadınlara finansal okuryazarlık seminerlerinde görev alacak eğiticilere yönelik eğitimin, 9 Nisan'da başlayacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenecek eğitime ilişkin bilgi verdi. Bakan Selçuk, "20 ilde gerçekleştirilecek seminerlerde finansal okuryazarlık eğitici eğitimi alan personel görev alacak. Amacımız bu seminerleri 81 ilde yaygınlaştırmak" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, seminerlerde kadınlara yönelik tasarruf ve yatırım gibi ekonomik konularda farkındalık oluşturulacağını kaydetti. Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgi verilmesi amacıyla düzenlenen seminerlerin '2018-2023 Yılları Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' doğrultusunda yapıldığını belirtti. Bakan Selçuk, kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgi verilen bölümde de İŞKUR, KOSGEB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı temsilcileri ile iş birliği yapıldığını bildirdi.

Selçuk, geçen yıl 23 ilde gerçekleştirilen seminerlere toplam 7 bin 100 kişinin katıldığını kaydetti. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:45 Kaynak: DHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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