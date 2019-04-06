Son Dakika Haberleri: Kadınlara Finansal Okuryazarlık Seminerleri 81 ile Yaygınlaştırılacak"

Kadınlara Finansal Okuryazarlık Seminerleri 81 ile Yaygınlaştırılacak"

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Finansal Okuryazarlık Seminerlerinin" yaygınlaştırılması için eğiticilere yönelik eğitimin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Kadınlara Finansal Okuryazarlık Seminerleri 81 ile Yaygınlaştırılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Finansal Okuryazarlık Seminerlerinin" yaygınlaştırılması için eğiticilere yönelik eğitimin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini söyledi. Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenecek eğitime ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, "20 ilde gerçekleştirilecek seminerlerde finansal okuryazarlık eğitici eğitimi alan personel görev alacak. Amacımız bu seminerleri 81 ilde yaygınlaştırmak" diye konuştu. Kadınlara yönelik tasarruf ve yatırım gibi ekonomik konularda farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yapan Bakan Selçuk, kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgi verilmesi amacıyla düzenlenen seminerlerin 2018-2023 yılları Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yapıldığını kaydetti. Bakan Selçuk, kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgi verilen bölümde, İŞKUR, KOSGEB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) temsilcileri ile işbirliği yapıldığının altını çizerek, geçtiğimiz yıl 23 ilde gerçekleştirilen seminerlere toplam 7 bin 100 kişinin katıldığını belirtti.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:31 Kaynak: İHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Sürprizi Bakanlık, İneğinin Arkasından Gözyaşı Döken Nine İçin Harekete Geçti İş Yeri Dışında Mevzuata Aykırı Satışlara 767 Bin 563 Lira Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 14:52:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlara Finansal Okuryazarlık Seminerleri 81 ile Yaygınlaştırılacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]