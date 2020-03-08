Kadınlara gül yerine kaktüs hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlara gül yerine kaktüs hediye etti - Son Dakika

Kadınlara gül yerine kaktüs hediye etti

7 saat önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kadınlara alışılageldiği gibi gül değil kaktüs hediye edildi.

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Sivas'ın Kangal ilçesinde 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kadınlara alışılageldiği gibi gül değil kaktüs hediye edildi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Kangal Jandarma Karakolu Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Güllüşah Bestaş, kadınlara kaktüs armağan etti. Kadınlar Günü'nde hediye olarak kaktüs alan kadınlar, önce şaşkınlık yaşasalar da nedenini öğrenince mutlu oldular. Bektaş, neden kaktüs hediye ettiklerini, "Gül, karanfil solar gider. Ben ise kadınlarımızı kaktüse benzettim. Kaktüs çölde yetişen güçlü bir bitkidir. Sürekli yaşar ve asla solmaz. Aynen bizim kadınlarımız gibi. Bu nedenle İlçe Jandarmamızdan hatıra olsun diye kaktüs hediye etmeye karar verdik" sözleriyle dile getirdi. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:52 Kaynak: İHA
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