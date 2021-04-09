Kadınlara hakaret eden şahsa ceza verildi - Son Dakika

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından 2013 yılında ilçede 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlara hakaret eden Ali A. hakkında verilen beraat kararı bozuldu. 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava tekrar görülmeye başlanılarak şahsa 2 bin 180 TL ceza kesildi.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin verilen kararı bozma ilamına uyulmasının ardından KESK Eğitim Sen öncülüğünde Çaycuma ilçesinde yürüyüş yapan kadınlara dair "8 Mart KESK öncülüğünde Çaycuma'da bu kadar etkili kutlanması ne kadar güzel. Çünkü Çaycuma'ya her türlü kötülüğü yaptılar da Çaycumalı kadınları eve hapsetmeyi başaramadılar, başaramayacaklar" şeklinde yapılan yoruma "Başını kumdan çıkart da Çaycuma'ya öyle bakmanı tavsiye ediyorum, bak ki neler çıkacak. Kadınlar evde mi yoksa başkasının kucağında mı?" şeklinde yorum yapan Ali A. için hakaret davası açıldı. Açılan davada sanığın beraatine karar verilirken Yargıtay 4. Ceza Dairesine yapılan itiraz ile karar bozuldu. Dava sonrası Ali A.'ya 2 bin 180 TL para cezası ve herhangi bir yükümlülüğü altına alınmaksızın 5 yıl denetim süresini tabi tutulması karar verildi. Karar kesinleştikten sonra kadınlar tarafından şahsa tazminat davası açılacağı belirtildi. - ZONGULDAK