Kadınlara Hakları Anlatıldı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Eskişehir Şubesinin, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediği konferansta, kadınları hakları anlatıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Eskişehir Şubesinin, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediği konferansta, kadınları hakları anlatıldı.



Fidanlık Müdürlüğünde yapılan ve Tarım Orman Çalışanları Sendikası'nın (TOÇBİR-SEN) da destek verdiği etkinliğe, Orman Fidanlığında arazide ve büroda çalışan kadınlar ile Tarım İl Müdürlüğünden de katılımlar oldu. Konferansta, devletin aileye verdiği destekler, kamuya erişim, kadının yasal hakları, evlenme ve boşanma, mal paylaşımı, çalışma hayatı mevzuatları gibi konular anlatıldı. Toplantının sonunda uzmanlar katılımcıların sorularını da cevaplandırarak bilgilendirdi. Katılımcılara dernek ve Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan hediye paketleri dağıtıldı.



Açıklamaları Kadem Hukuk Komisyonu avukatları Halide Akay ve Ceyda Akşen yaptı. - ESKİŞEHİR

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