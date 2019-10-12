Kadınlara hijyen eğitimi götüren 'Hijyen Sağlıktır' projesi 15 bölgede bin 200 kadına ulaştı

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesinde yatırımları yapılan 26 enerji santralinin bulunduğu kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik 'Hijyen Sağlıktır' projesi bin 200 kişiye ulaştı.



Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2019 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye'nin 26 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilecek 'Hijyen Sağlıktır' projesi hızla devam ediyor. 2019 yılıyla birlikte Mersin, Muğla, Amasya, Kayseri, Sivas, Tokat, Konya, Erzurum ve Elazığ'da gerçekleştirilen proje Giresun Dereli ve Bulancak ile Trabzon Sürmene bölgelerinde kadınlarla buluştu. Böylelikle yılbaşından bu yana 11 ilde 15 seminer hayata geçirilirken, proje kapsamında ulaşılan kadın sayısı bin 200'ü buldu.



Kadınlar, yoğun ilgi ve katılım gösterdikleri eğitimlerde, yaşam alanı, beden ve besin hijyeni konularında bilgilendirilirken, seminerlerin ardından katılımcılara sertifikaları ve proje kapsamında hazırlanan hediye paketleri de takdim edildi. Hijyen Sağlıktır projesi ile 26 farklı bölgede 2 bin kadına ulaşılıp, hijyen konusunda eğitim verilmesi amaçlanıyor. Proje, 2019 yılı sonuna kadar Van, Denizli, Aydın, Sakarya ve Çanakkale'de kadınlarla buluşacak.



"Kadınlara eğitimle tüm ev halkına ulaşacağız"



Hijyen Sağlıktır projesi kapsamında 2019 yılı başından itibaren Türkiye'nin 11 ilinde 15 eğitim gerçekleştirdiklerini ifade eden TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, projede şimdiye kadar 1200 kadına ulaştıklarını kaydetti.



Sultan Yılmaz, "Türkiye'nin birçok farklı bölgesine yayılan eğitimlerimizde kadınların genç-yaşlı fark etmeksizin yoğun ilgi ve katılımlarının olduğunu dikkatle izliyoruz. Bu ilgi sayesinde daha önce yılsonu hedefi olarak belirlediğimiz 2 binden daha fazla kadına hijyen eğitimi vereceğiz. Kadınlarımızın katılımıyla farklı konularda yaptığımız eğitimler ile kendi evlerindeki tüm bireylere ulaşarak farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL