Kadınlara, 'insanın yaradılış gayesi' anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlara, 'insanın yaradılış gayesi' anlatıldı - Son Dakika

Kadınlara, 'insanın yaradılış gayesi' anlatıldı

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan Kadın ve Gençlik Merkezi bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlere 'insanın yaradılış gayesi' konulu seminer verildi.

Kadınlara, 'insanın yaradılış gayesi' anlatıldı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan Kadın ve Gençlik Merkezi bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlere 'insanın yaradılış gayesi' konulu seminer verildi.


Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın ve Gençlik Merkezilerinde bulunan kurslarda eğitim gören kursiyerlere yönelik seminerler devam ediyor.


Son olarak, Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu tarafından verilen 'İnsanlığın yaradılış gayesi' konulu seminere katılan Siteler Kadın ve Gençlik Merkezindeki kurslarda eğitim gören kadınlar, merak ettikleri birçok soruya cevap buldu.


Seminer sonunda Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi Koordinatörü Yasemin Delibaş, konuşmacı olarak programa katılan İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu'na, kursiyerler tarafından kendi adına hazırlanan el yapımı çini hediye etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Müftü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:33 Kaynak: İHA
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