Kadınlara İnternet Reklamcılığı ve Pazarlama eğitimi - Son Dakika

Kadınlara İnternet Reklamcılığı ve Pazarlama eğitimi

Kadınlara İnternet Reklamcılığı ve Pazarlama eğitimi
Son Güncelleme: 17.06.2022 10:02

Bornova Belediyesi, kadınların ticari yaşamda daha etkin biçimde yer alabilmesi için Habitat ve Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (SİMKAD) işbirliği ile bir dizi eğitim çalışması gerçekleştiriyor.

Program kapsamında önce Dijital Pazarlama ve Finansal Okuryazarlık eğitimleri ardından İnternet Reklamcılığı ve Pazarlama eğitimi yapıldı.

Kadınların sosyal medya ortamını daha doğru ve ticari amaçla kullanması, ürettikleri ürünlerin pazarlamasını yapabilmesiiçin hazırlanan eğitimde medya ortamıyla ilgili teorik ve pratik bilgiler verildi. Kadınların ürünlerini nasıl pazarlayabileceği ve internet üzerinden satış teknikleri anlatıldı. Reklamı yapılacak ürünlerin fotoğraflanmasında kullanılabilecek basit çekim teknikleri ile ilgili atölye çalışması gerçekleştirildi.

Her alanda güçlü kadınlar

Kadınların hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Kadınların sosyal medya ortamını bilinçli olarak kullanabilmesi, insan hayatına sağladığı kolaylıklardan yararlanabilmesi adına bu eğitimleri düzenledik. Bornova Belediyesi olarak hem Altındağ Atatürk STK Yerleşkesinde hem de Dramalılar Köşkü'nde yaptığımız eğitimlerle kadınlara ekonomik yaşamda öne çıkartacak türlü çalışmanın ve projenin destekçisiyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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SON DAKİKA: Kadınlara İnternet Reklamcılığı ve Pazarlama eğitimi - Son Dakika
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