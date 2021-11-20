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Kadınlara kendilerini savunabilmeleri için judo öğretecekler - Son Dakika

Kadınlara kendilerini savunabilmeleri için judo öğretecekler

20.11.2021 11:07
Kadınlara kendilerini savunabilmeleri için judo öğretecekler

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, hazırlayacakları projeler kapsamında kadınlara judo öğreteceklerini söyledi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, hazırlayacakları projeler kapsamında kadınlara judo öğreteceklerini söyledi.

Uluslararası Judo Şampiyonası dolayısıyla Edirne'de bulunan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine, 81 ilde 552 judo kulübünün bulunduğunu belirtti. Kulüplerdeki 123 bin lisanslı sporcudan 23 bininin günlük aktif judo yaptığını anlatan Huysuz, "Judoda aktif sporculardan 12 bini erkek, 11 bini kadın sporcu. Bu rakamlar kadın ve erkekteki dengeli gidişatı gösteriyor. Kadınlar da bu spora yatkın. Türk kadını güçlü, irade sahibi, aynı erkekler gibi mücadele edebiliyor." dedi.

"Kadınlarımıza judo yapacakları imkanlar sunacağız"

Huysuz, judoyu daha aktif hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Hem okullarımızı hem salonlarımızı daha aktif hale getirip, 2024'te olimpiyat ve madalya hedeflerimiz var. 2028'de de daha çok katılım ve daha çok madalya hedefliyoruz." diye konuştu.

Judoya çok fazla talep olduğuna işaret eden Huysuz, şöyle devam etti:

"Kadınlar bizim için ön planda. Türk sporunda kadınların yeri daha başka. Türkiye'nin kadınlardaki ilk olimpiyat madalyası Hülya Şenyurt ile başlamıştır. Onun akabinde İlknur Kobaş dünyada ilk madalyamızı alan sporculardandır. Judo antrenörü ve Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şengül Demiral eğitim kurulumuzda. Kadınlarımızla judonun her alanında çalışmalar yapıyoruz. Kadınların judoya ilgisi daha da arttı. Kadın yöneticilerimizle, kadına şiddete karşı kendilerini koruyabilme, kendilerini savunabilmelerini sağlayacak projeler hazırlıyoruz. Kadınlarımıza çevrim içi eğitimler ve salonlarımızda antrenörlerimizle birebir judo yapacakları imkanlar sunacağız."

Judo 20 okulda seçmeli ders oldu

Huysuz, kadınların judoya daha kolay erişim sağlayabileceği eğitimlerin artacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın destekleriyle güzel çalışmalar yapıyoruz. Okullarımıza yönelik hazırladığımız projeleri hayata geçiriyoruz. Şu anda 20 ilde 20 okul projemiz var. Bu okullarda judo seçmeli ders olarak görülüyor. Biz bunu 81 ile yaymak istiyoruz. Salgına kadar 6 ayda, 6 bin 669 sporcu judoyu seçmeli ders olarak yaptı. Bunu tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz."

Kadınlara kendilerini savunabilmeleri için judo öğretecekler
Kadınlara kendilerini savunabilmeleri için judo öğretecekler

Sezer Huysuz, Türkiye, Türk, Judo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadınlara kendilerini savunabilmeleri için judo öğretecekler - Son Dakika


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