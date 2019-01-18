Kadınlara konut satışında şampiyonluk Balıkesir ve Çanakkale'de
51 dakika önce
Türkiye genelinde geçen yıl satılan 1 milyon 375 bin 398 konuttan yüzde 30,6'sı yani 421 bin 286 adedi kadınlar tarafından alındı.
Türkiye
genelinde geçen yıl satılan 1 milyon 375 bin 398 konuttan yüzde 30,6'sı yani 421 bin 286 adedi kadınlar tarafından alındı. Satılan konutlarda kadınların en yüksek oranı yakaladığı il 39,7 ile Balıkesir
oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:55
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