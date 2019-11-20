Kadınlara mesleki eğitim ve bilgilendirme kursları

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, kadınlara yönelik mesleki eğitimlerin yanı sıra bilgilendirme eğitimlerinin de yer alacağı Adana Kadın Gelişim ve Eğitim Merkezi'ne kayıtlar devam ediyor.



Projesi Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nca hibe yolu ile desteklenen eğitim merkezlerinde; kadınlara el sanatları teknolojisi, ev tekstili ürünleri hazırlama, aşçı yardımcılığı, saç bakımı ve yapımı, hızlı klavye kullanımı (F klavye), dekoratif el sanatları gibi el becerilerini geliştirecek ve aile ekonomisine katkıda bulunabilecekleri dallarda eğitim verilecek.



Sosyal hayatta birçok zorlukla karşılaşan ve şiddete maruz kalan kadınların bu tip durumlarla karşılaştıklarında işlerine yarayacak, vatandaşlık hakları ve hak arama usullerinin de anlatıldığı merkezlerde, okuma yazma eğitimi, girişimciliğin artırılması ve kişisel bakım eğitimleri verilecek.



Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve halk eğitim merkezi eğitmenlerinin görev yapacağı eğitim merkezlerinde başarılı olan kursiyerlere halk eğitim merkezi onaylı sertifika verilecek. Merkezler Kasım ayı sonunda faaliyete geçecek. Ücretsiz ve tüm araç gereçlerin Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak isteyen kadınların, kimlikleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Birimi'ne şahsen başvurması gerekiyor. - ADANA