Kadınlara online terapi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlara online terapi - Son Dakika

Kadınlara online terapi

7 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kadın Danışma Merkezi tarafından kadınlara verilen bireysel terapi hizmeti korona virüs önlemleri kapsamında artık online olarak devam ettirilecek.

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Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kadın Danışma Merkezi tarafından kadınlara verilen bireysel terapi hizmeti korona virüs önlemleri kapsamında artık online olarak devam ettirilecek.


Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Erdemli Kültür Merkezi'ndeki karşılıklı bireysel terapi hizmetlerine korona virüs önlemleri kapsamında ara verdi. Bu hizmet artık online olarak sürdürülecek. Terapi almak isteyen kadınlarla internet bağlantısı kurulup, terapiler canlı video bağlantısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Verilen terapi hizmetinden kamu kurumları, özel sektörde çalışan kadınlardan ev hanımlarına kadar bütün kadınlar online terapi randevusu alarak faydalanabiliyor.


Başlatılan online terapiyle ilgili bilgi veren Kadın Danışma Merkezi psikologlarından Sevim Sari, "Yaklaşık 2.5 senedir devam eden Erdemli Belediyesi Kadın Danışma Merkezimizde kadınlara ücretsiz psikolojik destek hizmeti vermekteydik. Salgın sürecinde psikolojik sıkıntılarıyla başa çıkmakta daha fazla zorluk yaşayan kadınlarımıza destek olabilmek için online terapi sürecini başlattık. Bu süreçte inanıyoruz ki evde kalan kadınlarımıza destek olacağız. ve bu süreci psikolojik olarak en az hasarla atlatmalarını sağlayacağız" dedi.


Günde karşılıklı 10 kişiye verilen bireysel terapi hizmetinin online hizmetle iki katına çıkması bekleniyor. Verilen terapi ise yaklaşık 1 saat sürüyor. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:18 Kaynak: İHA

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