Son Dakika Haberleri: Kadınlara Özel Bursa Gezisi

Kadınlara Özel Bursa Gezisi

1 saat önce

Eskişehir İnönü Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile kadınlara özel bir kültür turu düzenledi.

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Eskişehir İnönü Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile kadınlara özel bir kültür turu düzenledi.

Kadınlar Gününe özel düzenlenen tura 5 otobüs ve 225 kadın katıldı. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen tur sabah erken saatlerde İnönü İlçesi Cumhuriyet Meydanında başladı. Tura katılan bayanlar sırası ile Bursa'nın tarihi, kültürel ve gezi mekanları olan, Cumalıkızık, Emirsultan Camii ve Külliyesi, Yeşil Türbe, Tophane, Ulu Camii ve Bursa Kapalı Çarşısını gezecekler.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, bugüne kadar 2 bin 600 ilçe sakininin bu turlara katıldığını belirterek "Kadınların bizlerin hayatındaki yeri çok farklı. Onlar anne, onlar eş, onlar kardeş kısacası biz bir bütünün iki yarısıyız. Eli öpülesi annelerimiz başta olmak üzere, bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü saygıyla ve sevgiyle kutlarım" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:20 Kaynak: İHA

Eskişehir, Bursa, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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