Son Dakika Haberleri: Kadınlara Özel Hediye

Kadınlara Özel Hediye

1 saat önce

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için kadınlara özel kampanya gerçekleştiren Samsun Piazza, 4-10 Mart tarihleri arasında, 150 TL ve üzeri alışverişe, kadınlara özel tasarlanmış bez çanta armağan edecek.

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"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için kadınlara özel kampanya gerçekleştiren Samsun Piazza, 4-10 Mart tarihleri arasında, 150 TL ve üzeri alışverişe, kadınlara özel tasarlanmış bez çanta armağan edecek.

Düzenlediği kampanyalarla her özel güne ayrı bir anlam katan Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için hayatı güzelleştiren kadınlara özel tasarlanmış bez çanta hazırladı.

Piazza'dan 4 Mart ile 10 Mart tarihleri arasında 150 TL ve üzeri alışveriş yapanlara, kadınlara özel tasarlanmış çevreci bez çanta armağan edilecek. "Dünyada her şey kadının eseridir" sloganıyla hazırlanan şık çantalar, sevdiği kadınları mutlu etmek isteyenlere fırsat sunacak.

Aynı gün içinde yapılan toplamda 150 TL ve üzeri alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturalarla danışma birimine başvurarak, ücretsiz bir üyelik uygulaması olan Piazza Club başvuru formunu dolduran ziyaretçilere, bir adet hediye bez çantaları anında verilecek.

Ziyaretçiler, kendilerinin kullanabilecekleri ya da hayatlarını güzelleştiren kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde armağan edebilecekleri bez çantalarla çevrenin korunmasına da katkı sunmuş olacaklar. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:30 Kaynak: İHA

Samsun, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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