Son Dakika Haberleri: Kadınlara özel proje
Son Dakika Magazin Kadınlara özel proje

Kadınlara özel proje

7 saat önce

Danimarka Kültür Enstitüsü'nün katkılarıyla hayata geçirilen proje kapsamında 23 Kasım'da Ankara'da Büyülü Orman Kişisel Gelişim Merkezi'nde etkinlik düzenlenecek.

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Danimarka Kültür Enstitüsü'nün katkılarıyla hayata geçirilen proje kapsamında 23 Kasım'da Ankara'da Büyülü Orman Kişisel Gelişim Merkezi'nde etkinlik düzenlenecek.


Fadik Sevin Atasoy'un ev sahipliğinde yapılacak etkinlikte Heal Your Life uzmanı Banu Metya ve yoğa terapisti Günce Taşpınar atölye çalışması yapacak.


Etkinliğe 12 yaş üzeri her yaştan kadın ücretsiz olarak katılabilecek.

Fadik Sevin Atasoy, Danimarka, Ankara, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:25 
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