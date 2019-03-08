Son Dakika Haberleri: Kadınlara Özel Trafik Uygulaması

Kadınlara Özel Trafik Uygulaması

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta trafik polisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel uygulamada karanfil dağıttı.

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Kahramanmaraş'ta trafik polisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel uygulamada karanfil dağıttı.

Kahramanmaraş Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Trabzon Bulvarı Müftülük Meydanı'nda kadın sürücülere özel uygulama yaptı.

Trafik uygulamasına takılan kadın sürücüler, Kadınlar Gününde trafik ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Kadın sürücüleri uyaran trafik ekipleri ise trafik kullarının insan hayatındaki öneminin tartışılmaz olduğuna dikkat çekerek sürücülere bilgilendirme yaptı.

Uygulamaya katılan Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, "Bugün ilimizde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bizde Kahramanmaraş Emniyeti olarak kadın sürücülerimizin günlerini kutluyoruz. Bu yıl biliyorsunuz, yaya öncelikli trafik yılı. Bizde kadın sürücülerimize trafikte yaya önceliğini hatırlatıyoruz. Emniyet kemeri takanlara teşekkür ediyoruz. Takmayanları bu seferlik ikaz ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:35 Kaynak: İHA

Trabzon Bulvarı, Dünya Kadınlar Günü, Kahramanmaraş, Güncel
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