Son Dakika Haberleri: Kadınlara özel ücretsiz vale hizmeti
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Kadınlara özel ücretsiz vale hizmeti

56 dakika önce

İzmir'de Optimum AVM, kadın ziyaretçileri için anlamlı bir hizmeti hayata geçirirken, kadınların vale hizmetinden ücretsiz olarak yararlanacağı belirtildi.

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İzmir'de Optimum AVM, kadın ziyaretçileri için anlamlı bir hizmeti hayata geçirirken, kadınların vale hizmetinden ücretsiz olarak yararlanacağı belirtildi.

İzmir Optimum AVM, kadın ziyaretçiler için yeni bir uygulama başlattı. Bu kapsamda, kadınların ücretsiz olarak vale hizmetinden yararlanacağı bildirildi. Optimum Club üyeleri için geçerli olacak hizmetten faydalanmak isteyen kadın ziyaretçilerin, vale fişi ile birlikte danışma noktasına başvurarak hizmetten faydalanacağı açıklandı. Park problemini ve zaman kaybını ortadan kaldıran bu hizmet ise kadınlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:48 Kaynak: İHA
İzmir, Güncel
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