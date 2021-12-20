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Kadınlara pastacılık konusunda profosyonel destek - Son Dakika

Kadınlara pastacılık konusunda profosyonel destek

20.12.2021 13:08
Kadınlara pastacılık konusunda profosyonel destek

Şehitkamil Belediyesi, kadınlara yönelik açtığı pastacılık kursunda; pasta, kurabiye ve çeşitli hamur işlerinin püf noktalarıyla ilgili bilgiler veriyor.

Şehitkamil Belediyesi, kadınlara yönelik açtığı pastacılık kursunda; pasta, kurabiye ve çeşitli hamur işlerinin püf noktalarıyla ilgili bilgiler veriyor. Şehitkamilli kadınlar, pasta yapımındaki püf noktaları kendileri için açılan pastacılık kursunda alanında uzman eğitmenlerden öğreniyorlar.

Şehitkamil Belediyesi, ev kadınlarının daha lezzetli pastalar yapabilmeleri için temel pastacılık kursu eğitimlerini bu yıl da sürdürüyor. Şehitkamilli hanımlar, pasta yapımındaki püf noktaları kendileri için açılan pastacılık kursunda öğreniyorlar. Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali'nde açılan pastacılık kursu, ev kadınlarının daha lezzetli pastalar yapabilmelerine olanak sağlıyor. Ev kadınları, pasta yapımında önemli püf noktaları, eğitmenlerden uygulamalı olarak öğrenme fırsatı elde ediyor. Bir yandan lezzetli pasta yapımını öğrenen kadınlar diğer yandan da kurs ortamındaki arkadaşlıklarıyla daha fazla sosyalleşebilme olanağı buluyorlar.

"Haftanın 5 günü eğitim veriyoruz"

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Pastacılık Kursu Eğitmeni Tuğba Tunalı, açılan kursa yoğun talep olduğunu dile getirdi. Yoğun talebe karşılık vermek için özveriyle çalıştıklarını kaydeden Tuğba Tunalı, "Haftanın 5 günü eğitim veriyoruz. Pastacılık adına her türlü etkinliği Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali'nde yapıyoruz. Öğrencilerimiz buradaki ortamdan çok memnun. Kursa çok fazla talep var. Talebe karşılık vermeye çalışıyoruz. Burada kursiyerlerimize pastanın inceliklerini ve püf noktalarını öğretiyoruz. Burada yapılan ürünleri herkes evine götürüyor. Öğrencilerimiz mutlular" açıklamasını yaptı.

"Pasta yapmayı en güzel şekilde öğreniyoruz"

Yeni şeyler öğrenmek amacıyla kursa başladığını belirten kursiyer Nurşen Erdeniz, "Ev kadınıyım. Boş zamanlarımızı değerlendirmek, yeni bir şeyler öğrenmek için bu kursa katıldım. Kursta, çok güzel bir ekip çalışması yapılıyor. Pasta yapmayı hepimiz biliyoruz ama burada püf noktalar öğreniyoruz. Evdeki, çok farklı malzemeleri nasıl değerlendirebileceğimizi öğreniyoruz. Bu durumdan çocuklarım ve eşim çok memnun. Ben de çok memnunum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hocamız bize pasta yapmayı çok güzel şekilde anlatıyor. Kursa sonuna kadar devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kadınlara pastacılık konusunda profosyonel destek
Kadınlara pastacılık konusunda profosyonel destek
Kadınlara pastacılık konusunda profosyonel destek
Kadınlara pastacılık konusunda profosyonel destek
Kadınlara pastacılık konusunda profosyonel destek

Şehitkamil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadınlara pastacılık konusunda profosyonel destek - Son Dakika


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