Son Dakika Haberleri: Kadınlara pozitif ayrımcılık sözde kaldı

Kadınlara pozitif ayrımcılık sözde kaldı

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak 2504 belediye başkan adayının sadece 385'i kadın.

Kadınlara pozitif ayrımcılık sözde kaldı, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak 2504 belediye başkan adayının sadece 385'i kadın. AKP'de kadın aday oranı yüzde 2.1, CHP'de 785 ilçe adayından sadece 39'u kadın.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:10 

Ak Parti, Ekonomi
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