Kadınlara pozitif ayrımcılık sözde kaldı
1 saat önce
31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak 2504 belediye başkan adayının sadece 385'i kadın.
31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak 2504 belediye başkan adayının sadece 385'i kadın. AKP
'de kadın aday oranı yüzde 2.1, CHP
'de 785 ilçe adayından sadece 39'u kadın.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:10
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