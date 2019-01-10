Kadınlara Sağlıklı Beslenme Anlatıldı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kadınlara yönelik sağlıklı gıda tüketimi konusunda konferans düzenlendi.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kadınlara yönelik sağlıklı gıda tüketimi konusunda konferans düzenlendi.



Kent Konseyi Kadın Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özal Mahallesi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak, diyetisyen Mehdiye Betül Dirikolu katıldı.



Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlığın temeli olduğunu aktaran Dirikolu, "Günlük hayatımızda, metabolizmamızın harcadığı enerjiye bağlı olarak, almamız gereken bir kalori miktarı mevcuttur. Bunun için gerekli enerjiyi besinlerden alırız. Fakat gıda tüketiminde protein, yağ, karbonhidrat, mineral ve vitaminlerden ihtiyacımız kadar ve hepsinden uygun miktarlarda almalıyız." ifadelerini kullandı.



Dirikolu, anne ve babaların doğru beslenerek, egzersiz yaparak çocuklara örnek olabileceğini belirterek, sağlıklı yaşam için stresten uzak durulmasını ve düzenli spor yapılmasını önerdi.



Program sonunda Dirikolu, katılım sağlayan kadınların vücut kitle endeksini hesapladı.

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