Son Dakika Haberleri: Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 85. yılında Türkiye hangi noktada?
Son Dakika Dünya Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 85. yılında Türkiye hangi noktada? - Son Dakika Dünya

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 85. yılında Türkiye hangi noktada?

6 saat önce

Türkiye’de kadınlar seçme ve seçilme hakkını 5 Aralık 1934 tarihinde, yani İsviçreli hemcinslerinden 36, Fransız hemcinslerinden 11, Belçikalı hemcinslerinden ise 14 yıl önce elde ettiler. Peki şu anda tablo nasıl?

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 85. yılında Türkiye hangi noktada?, System.String[]

Kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi kritik sorun alanlarının her gün farklı olaylar çerçevesinde gündeme yerleştiği Türkiye, kadın hakları konusunda bir yandan da İsviçre başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden daha önce kritik kazanımları elde etmiş bir ülke.


Örneğin Türkiye'de kadınlar seçme ve seçilme hakkını 5 Aralık 1934 tarihinde, yani İsviçreli hemcinslerinden 36, Fransız hemcinslerinden 11, Belçikalı hemcinslerinden ise 14 yıl önce elde ettiler.

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Türkiye, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:13 
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