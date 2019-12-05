Son Dakika › Dünya › Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 85. yılında Türkiye hangi noktada? - Son Dakika Dünya
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 85. yılında Türkiye hangi noktada?
6 saat önce
Türkiye’de kadınlar seçme ve seçilme hakkını 5 Aralık 1934 tarihinde, yani İsviçreli hemcinslerinden 36, Fransız hemcinslerinden 11, Belçikalı hemcinslerinden ise 14 yıl önce elde ettiler. Peki şu anda tablo nasıl?
Kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi kritik sorun alanlarının her gün farklı olaylar çerçevesinde gündeme yerleştiği Türkiye, kadın hakları konusunda bir yandan da İsviçre başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden daha önce kritik kazanımları elde etmiş bir ülke.
Örneğin Türkiye'de kadınlar seçme ve seçilme hakkını 5 Aralık 1934 tarihinde, yani İsviçreli hemcinslerinden 36, Fransız hemcinslerinden 11, Belçikalı hemcinslerinden ise 14 yıl önce elde ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:13
Meclis'e 8,6 milyon liraya 8'inci lokanta yapılacak Ceren Özdemir'in katil zanlısının "Amok rahatsızlığı' olduğu tespit edildi Ceren Özdemir'in katil zanlısında ortaya çıkan Amok hastalığı nedir? İsrail'den skandal Türkiye paylaşımı! "Yunanistan'ın yanındayız" mesajı verdiler