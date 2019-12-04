Son Dakika Haberleri: Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85'inci yılı
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Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85'inci yılı

6 saat önce

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve beraberindekiler, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85'inci yılında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85'inci yılı, System.String[]

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve beraberindekiler, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85'inci yılında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Güllü ve beraberindeki heyet, Anıtkabir ziyaretinde, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Daha sonra, Misakı Milli Kulesi'ne geçen Güllü, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ile federasyon üyesi kadınlar da yer aldı.

Anıtkabir, Türkiye, Güllü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:16 Kaynak: AA
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