Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, dünyanın birçok yerinde kadına seçme seçilme hakkı verilmemişken, Türk kadınına 1934 yılında bu imkanın tanındığını belirtti.

Seçme ve seçilme hakkının verilmesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik yaptığını aktaran Bilgin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımız 'Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur.' sözleriyle hatırlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Türk kadınına her zaman çok önem vermiş, milletlerin ilerlemesinde kadınlara verilen değerin etkili olduğunu savunmuştur. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılından günümüze kadar kadınlarımız, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam edeceklerdir.

Toplumların ilerlemesi, cinsiyet gözetmeden eşitliklerin uygulanması ile mümkündür. Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, desteklerini bizden hiç bir zaman esirgemeyen kadınlarımızın Kadın Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza saygılarımı sunuyorum."