Kadınlara taciz şüphelisi Kendime engel olamıyorum - Son Dakika

Kadınlara taciz şüphelisi Kendime engel olamıyorum

BURSA'da, kadınları takip ederek, cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Batuhan Karayılan (19) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

BURSA'da, kadınları takip ederek, cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Batuhan Karayılan (19) tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden Karayılan'ın, Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum dediği öğrenildi. BURSA'da, kadınları takip ederek, cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Batuhan Karayılan (19) tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden Karayılan'ın, Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum dediği öğrenildi. Bursa 'da, kimliği belirsiz bir şüpheli, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde belli aralıklarla 4 farklı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra kayıplara karıştı. Cinsel tacize uğrayan kadınların ihbarı ve verdikleri eşkal üzerinde çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinsel saldırıların gerçekleştiği Odunluk, Karman ve Ataevler mahallelerindeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Ekipler, yapılan çalışma sonucu şüphelinin Batuhan Karayılan olduğunu belirledi. Karayılan, bulunduğu adreste dün polis ekiplerince gözaltına alındı.İFADESİ ORTAYA ÇIKTIPsikolojik sorunları olduğu öne sürülen Batuhan Karayılan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde, suçlamaları kabul ettiği belirtilen Karayılan'ın, Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum dediği ortaya çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan Karayılan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.OLAY ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan, şüphelinin kadınları takip ettiği ve cinsel tacizden sonra kaçtığı anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kamera görüntüsünde şüphelinin bir kadını takip ettiği, diğer bir kamera görüntüsünde ise cinsel tacizi gerçekleştirdikten sonra kaçtığı görülüyor.



Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:44

Kaynak: DHA

Son Dakika

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde 1153 acemi kasap, kurban kesmeye çalışırken yaralandı

Trump'ın ABD'li Kodak'a yaptığı teklifle şirketin değeri yüzde 1500 arttı

Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı

İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak

Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı

Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar

Galatasaray, 24 yıl önce bugün imza attırdığı Gheorghe Hagi için video paylaştı

Bir değil beş değil tam 113 yaralanma! Şanlıurfa'da 113 acemi kasap kendini yaralayarak hastaneye başvurdu

Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor

Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum

Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak

Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak

İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı

Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor