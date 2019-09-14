Son Dakika Haberleri: Kadınlara tesisat tamiri eğitimi
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Kadınlara tesisat tamiri eğitimi

1 saat önce

Antalya'da 'Evimin Ustasıyım' projesine katılan kadınlar, evlerinde karşılaştıkları elektrik ve su tesisatı arızalarını tamir etmeyi öğreniyor.

Kadınlara tesisat tamiri eğitimi, System.String[]

Antalya'da 'Evimin Ustasıyım' projesine katılan kadınlar, evlerinde karşılaştıkları elektrik ve su tesisatı arızalarını tamir etmeyi öğreniyor.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadınların evlerde karşılaştıkları elektrik ve su tesisatı arızalarını onarmalarını sağlamak amacıyla Umumi İnşaatçılar ve Çalışanlar Federasyonu işbirliğiyle başlatılan "Evimin Ustasıyım" projesinde ilk eğitimler sona erdi.

Kadınların, aletleri tanıyıp evlerinde olabilecek küçük tesisat arızalarını güvenli şekilde tamir edebilmelerini amaçlayan programda, 65 kadın, 4 grup halinde Al Yazma Kadın Danışma Merkezinde eğitime katıldı.

Umumi İnşaatçılar ve Çalışanlar Federasyonu Başkanı Cengiz Aslan tarafından verilen eğitimlerde kadınlar, iş ve işçi sağlığı konusundaki derslerin ardından 8'er saatlik su ve elektrik tesisatı kurslarını tamamladı.

Giritli Kadın Danışma Merkezinde devam edecek proje kapsamında, kadınlara, çeşme, batarya, conta, gider hortumu değiştirme, su kaçaklarını silikonla kapatma, duş başlığı ve hortumunun değiştirilmesi, priz, anahtar, ampul değiştirmek gibi tamir işleri uygulamalı olarak anlatılacak.

Muratpaşa'da ders zili çalıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin destek eğitim kurs merkezleri ve Muratpaşa Gençlik Merkezinde (MURGEM) bin 308 öğrenci için pazartesi ilk ders zilinin çalacağını bildirdi.

Belediyenin Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri mahallelerinde bulunan 3 destek eğitim kursu, yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduğu kaydedildi.

Ermenek'te bulunan merkeze 66 öğrenci, Memurevleri destek eğitim kurs merkezine 192 ve Zeytinköy'e 240 öğrenci kayıt oldu.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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