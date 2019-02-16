Son Dakika Haberleri: Kadınlara "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" Verildi

Kadınlara "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" Verildi

40 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca kadınların iş hayatına atılmasını sağlamak amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" düzenlendi.

Kadınlara
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca kadınların iş hayatına atılmasını sağlamak amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen eğitim programından 26 kadın faydalandı. Dört gün süren eğitimlerin ardından kadınlara sertifika verildi.

Kadınlar aldıkları sertifikayla KOSGEB'den hibe ve faizsiz kredi alabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, kadınları ziyaret etti. Eğitimlerin kadın istihdamı için çok önemli olduğunu belirten Atilla, kursiyerlere çalışma hayatlarında başarı diledi.


Eğitime katılan kadınlar, Büyükşehir Belediyesinin kadın istihdamına yönelik önemli çalışmalara imza attığını belirterek, düzenlenen eğitim programından dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:46 Kaynak: AA

Diyarbakır, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeğenini Öldürüp Kanını İçen Cani Kadın Gözaltına Alındı Avcılar'da Vahşet: 1 Buçuk Yaşındaki Kızına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 13:26:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlara "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]