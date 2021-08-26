Kadınlara uyuşturucu ile mücadelenin önemi anlatıldı - Son Dakika

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında kadınlara eğitim verdi.

09-18 Ağustos tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri proje kapsamında uyuşturucu ile mücadelede farkındalığının arttırılmasına yönelik eğitim verdi. Farklı kurum ve kuruluşlar da eğitim öğrenim gören öğrencilerin anneleri ile sivil toplum ve kamu kuruluşlarında görevli toplam 315 anneye bilgilendirici broşür dağıtılarak eğitim verildi. - ADIYAMAN