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Kadınlara uyuşturucu kullandırarak fuhuşa zorlayan çeteye operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika

Kadınlara uyuşturucu kullandırarak fuhuşa zorlayan çeteye operasyon: 3 tutuklama

05.06.2021 06:55
Kadınlara uyuşturucu kullandırarak fuhuşa zorlayan çeteye operasyon: 3 tutuklama, System.String[]

ANKARA'da kadınlara zorla uyuşturucu kullandırarak fuhuşa sürükleyen çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

ANKARA'da kadınlara zorla uyuşturucu kullandırarak fuhuşa sürükleyen çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Eryaman bölgesinde bulunan günübirlik evlerde, kadınların uyuşturucu madde kullandırılarak fuhuşa zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ay süren çalışmada yapılan ara yakalamalarda, 14 kişide 24.35 gram eroin, 14.25 gram metamfetamin, 37.81 gram esrar ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonun devamında; Etimesgut, Sincan, Yenimahalle ve Keçiören'de 14 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda; 145 gram metamfetamin, 25 gram eroin, 39 gram toz esrar, 98 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon sonucu, 5 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınırken, 35 kişiye ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi de savcılık kararıyla serbest kaldı.


Kadınlara uyuşturucu kullandırarak fuhuşa zorlayan çeteye operasyon: 3 tutuklama
Kadınlara uyuşturucu kullandırarak fuhuşa zorlayan çeteye operasyon: 3 tutuklama
Kadınlara uyuşturucu kullandırarak fuhuşa zorlayan çeteye operasyon: 3 tutuklama
Kadınlara uyuşturucu kullandırarak fuhuşa zorlayan çeteye operasyon: 3 tutuklama
Kadınlara uyuşturucu kullandırarak fuhuşa zorlayan çeteye operasyon: 3 tutuklama
Kadınlara uyuşturucu kullandırarak fuhuşa zorlayan çeteye operasyon: 3 tutuklama
Kadınlara uyuşturucu kullandırarak fuhuşa zorlayan çeteye operasyon: 3 tutuklama

Uyuşturucu, Etimesgut, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadınlara uyuşturucu kullandırarak fuhuşa zorlayan çeteye operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika


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