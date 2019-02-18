"Kadınlara ve Çocuklara Pozitif Ayrımcılık Uygulamaya Devam Edeceğiz"

Çok sayıda kadının yer aldığı buluşmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve CHP Eskişehir İl Başkanı Adülkadir Adar katıldı.

Etkinlikte konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kadınlar ile birada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.Başkan Büyükerşen, "Atatürk'ün sizler sizlere verdiği değeri biliyorsunuz. Biz de O'nun yolunda sizler için hizmetler üretmeye, sizlerin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. ESMEK'in sizler için her yıl 150'den fazla kurs açıyor ve 15 binden fazla hemşehrimize hizmet veriyor. Bu kurslarda hem boş vakitlerinizi öğrenerek değerlendiriyorsunuz hem de meslek sahibi oluyorsunuz. Kooperatifler aracılığıyla ürettiklerinizi satarak aile ekonominize destek de oluyorsunuz. Ben kurslarımıza ve etkinliklerimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bu şehirde önceliğimiz kadınlar ve çocuklar olmaya devam edecek" dedi.

"KADINLARI VE ÇOCUKLARI MUTLU BİR ODUNPAZARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Etkinlikte konuşan bir diğer isim Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt oldu.Odunpazarı'na yönetime geldikleri günden beri 'Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı' için çalıştıklarını söyleyen Başkan Kurt, rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanında birçok sosyal çalışmayı da hayata geçirdiklerini ifade etti. Merkezdeki birçok faaliyeti kenar mahallelere taşıdıklarını kaydeden Başkan Kurt, "11 ayrı mahallede açtığımız halk merkezleri ile

merkezdeki hizmeti kenar mahallelere yaydık. Bizden önceki dönemde Odunpazarı Belediye'sinin sadece tabakhanede bir kurs merkezi vardı. Şimdi o merkezden 11 tane değişik mahallede halk merkezi açtık ve böylece 15 bin kadınımızın halk merkezlerinde ki atölyelere katıldı. Burada ürettiklerini, öğrendiklerini pazarlayıp aile bütçesine de katkı sunmak imkânını yarattı. Arasta Çarşısında onlar için açmış olduğumuz 2 tane dükkânda evde ürettiklerini bile getirip satma şansını yakaladı ve böylelikle de Odunpazarımızda kadınlarımızı mutlu etmeye çalıştık" diye konuştu. Odunpazarı'nda çocuklar için 5 kreş açtıklarını belirten Başkan Kurt, kreşlerle çocuklara hizmet ettiklerini ifade etti. 'Çocukları ve Kadınları Mutlu Olan Odunpazarı'nda herkesin mutlu olacağını söyleyen Başkan Kurt, "Yeni dönem için yeni projelerimiz var. Hem tecrübe sahibi hem de bugüne kadar pek çok başarılı projeyi hayata geçirmiş bir Belediye Başkanı olarak yeniden adayım. Desteklerinizi bekliyorum, ama bu sadece oy vermekle kalmamalı. Komşularınıza,akrabalarınıza ve diğer tanıdıklarınıza bizim çalışmalarımızı; bize neden oy vermeleri gerektiğini anlatın" dedi. Başkan Kurt, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk üye sayısını yakalanması gerektiğinin altını çizdi.