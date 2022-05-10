Kadınlara ve sağlıkçılara şiddetin önlenmesi teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda kanun teklifi görüşmelerinde, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının hukuki boyutlarını anlattı. Akbaşoğlu, Yürütme organının yetkisinde olan işlem, yürütme organı tarafından geri alınır. Daha önce, yürütme organı parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu'ydu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yürütme organı Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı kararıyla bunun sona erdirileceği açık hükümdür ifadelerini kullandı.

'TEMMUZ AYINDA İYİLEŞTİRİCİ PAKETLERİMİZİ TOPLUMLA PAYLAŞACAĞIZ'

Akbaşoğlu ayrıca, vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik çalışmaları olduğunu açıkladı. Alım gücünü artırmak suretiyle bütün vatandaşların durumunu iyileştireceklerini aktaran Akbaşoğlu, şöyle konuştu

Bu manada, temmuz ayında bütün çalışanlarımızla ilgili, memur ve emeklilerimizle ilgili iyileştirici paketlerimizi ve düzenlemelerimizi toplumla paylaşacağımızı ve bu sıkıntıların alım gücünün artırılması suretiyle giderileceğini, bu konuyla ilgili her türlü kanuni düzenlemenin yapılacağını da ifade etmek isterim. TBMM Genel Kurulu'nda kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan, 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, yarın kaldığı yerden devam edilmek üzere ara verildi.