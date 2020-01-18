Kadınlara "Yakın Savunma" eğitimi - MUĞLA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlara 'Yakın Savunma' eğitimi - MUĞLA - Son Dakika

Kadınlara "Yakın Savunma" eğitimi - MUĞLA

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlara, karşılaşabilecekleri saldırılara karşı yakın savunma eğitimi verildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlara, karşılaşabilecekleri saldırılara karşı yakın savunma eğitimi verildi.

Menteşe Belediyesine ait Zihni Derin İş Merkezindeki Karate Salonunda, karate ve judo antrenörleri, kadınlara savunma stratejilerini öğretiyor.

İlçe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öz savunma atölyesi kurduklarını söyledi.

Kadınların atölyede teorik ve pratik eğitim içeren karate ve judo dersleri aldığını vurgulayan Gümüş, kadın haklarıyla ilgili de eğitim verdiklerini bildirdi.

Antrenör Özge Yılmaz ise eşinin tavsiyesi üzerine kursa katılmaya karar verdiğini belirterek, herkesin eğitim programına katılabileceğini kaydetti.

Memur Melike Eşme, kurs sayesinde öz güvenin yerine geldiğini, kendisini savunabileceğini bilmenin güzel olduğunu dile getirdi.

Öğretmen Gülhan Çam da savunma amaçlı kursa katıldığını aktardı.

Kursa katılmak isteyenlerin, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezine başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.

Kadınlara Yakın Savunma eğitimi - MUĞLA

Menteşe, Gümüş, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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