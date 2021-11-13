Üye Girişi
Kadınlara yönelik alışveriş ve bakım fuarı İstanbul'da açıldı - Son Dakika

Kadınlara yönelik alışveriş ve bakım fuarı İstanbul'da açıldı

13.11.2021 11:40

Kadınlara yönelik alışveriş ve bakım fuarı İstanbul'da açıldı Kadınlara yönelik alışveriş ürünleri ile güzellik ve bakım üzerine açılan alışveriş festivalinde, estetisyen ürünlerin yer aldığı stant yoğun ilgi gördü.

Kadınlara yönelik alışveriş ve bakım fuarı İstanbul'da açıldı

İSTANBUL - Kadınlara yönelik alışveriş ürünleri ile güzellik ve bakım üzerine açılan alışveriş festivalinde, estetisyen ürünlerin yer aldığı stant yoğun ilgi gördü.

İstanbul'da lüks bir otelde kadınlara yönelik ürünlerin yer aldığı alışveriş festivali başladı. Alışveriş festivalinde kadınlar, güzellik merkezi üzerine satışlar ve uygulamalar yapan standa yoğun ilgi gösterdi. Festivale gelen kadınlar, ciltteki renk uyumsuzlukları ve yapay makyajdan kurtulmak üzere yapılan bebeksi cilt protokolünün yer aldığı stantta bakım yaptırarak yapılan uygulamalar hakkında bilgi aldı.

"Hayal ettiğimiz cilt güzelliklerini keşfediyoruz"

Standı ve yaptığı çalışmalar üzerine açıklama yapan Uzman Estetisyen Özlem Aksünger, "Cilt problemleri, dermatit rahatsızlıklar, cildin yenilenmesini sağlayan kürlerimizle birlikte hayal ettiğimiz cilt güzelliklerini keşfediyoruz. Bebeksi bakım protokolü benim 22 yıllık tecrübem. Aslında kadınların hayalinde olan renk düzensizliğini gideren ve var olan cilt problemlerini ortadan kaldıran bir tedavi yöntemi. Aslında makyaj yapmadan makyajlıymış gibi özgüvenli bir şekilde gezmesini sağlayan bir protokol. En güzel özelliği zaten kalıcı olması. Problem aslında tamamen renk düzensizliği. Sabah kalktığında insanlar tamamen mutsuz kalkıyorlar. Fondötenlerle nasıl kapatabiliriz derdine düşüyorlar. Bunu aşabilmek için harika bir kür oluşturduk. Hazırladığımız maskeyi adım adım 4 hafta içerisinde kullandıklarında gerçekten harika bir cilde sahip olacaklar" şeklinde konuştu.

Özlem Aksünger'in standını ziyaret eden oyuncu Seray Durak, "Kadının kendine bakması çok önemlidir. Biz oyuncular sürekli olarak makyaj yapıyoruz. ve onca makyajın ardından cildimizi diri tutmaya çalışmak gerçekten zor" dedi.

Kadınlara yönelik alışveriş ve bakım fuarı İstanbul'da açıldı
Kadınlara yönelik alışveriş ve bakım fuarı İstanbul'da açıldı
Kadınlara yönelik alışveriş ve bakım fuarı İstanbul'da açıldı
Kadınlara yönelik alışveriş ve bakım fuarı İstanbul'da açıldı

İstanbul, Makyaj, Genel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kadınlara yönelik alışveriş ve bakım fuarı İstanbul'da açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü 13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı 13:11 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır 12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları 12:40 Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak 12:00 Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı 11:20 Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama 10:53 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor 10:24 Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor

Son Dakika Haberleri
13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü
13:12 Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
12:45 Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor
12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi
12:39 Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları
12:21 Rus bombardıman uçaklarının önü İngiliz jetleri tarafından kesildi
12:21 Sahte döviz basan kalpazanlar suçüstü yakalandı
12:05 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı
Emekli polis, cüzdanın bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı Emekli polis, cüzdanın bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı         
13:21
Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular         
13:12
Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor         
12:45
Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi         
12:42
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
Müşterinin ense tıraşını yamuk yapan çırak demir copla dayak yedi Müşterinin ense tıraşını yamuk yapan çırak demir copla dayak yedi         
11:58
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi         
10:58
İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı İki kadının hayatını kaybettiği feci kazanın en net görüntüleri ortaya çıktı         
10:27
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum         
23:29
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 13:26:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kadınlara yönelik alışveriş ve bakım fuarı İstanbul'da açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement