Kadınlara Yönelik Geleneksel El Nakışları Kursu
2 saat önce
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'de verilen geleneksel el nakışları kursunu ziyaret etti.
Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
, Kocasinan Akademi'de verilen geleneksel el nakışları kursunu ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi'ndeki Kocasinan Akademi'de kadınlara yönelik verilen geleneksel el nakışları kursunu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Hanımların bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da ev ekonomisine katkı sunduklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları aktardı:
"Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere toplumun her kesiminden herkesin kişisel donanımlarını artırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Haftanın belirli günlerinde katılım göstererek el emeği göz nuruyla çok sayıda eser ortaya koyan hanım kardeşlerimizin verilen eğitimlerden son derece memnun olduklarını gördük. Kursiyerlerimiz, almış oldukları eğitimlerle her geçen gün daha da donanımlı hale geliyor ve kendilerini geliştiriyorlar. Gerekli eğitim sağlandığında ve imkan sunulduğunda çok güzel eserlerin ortaya çıktığını bizlere gösteren hanım kardeşlerime kolaylıklar diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:01 Kaynak: AA
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