Kadınlara Yönelik Hibe Kredi Desteği" ile İş Yeri Sahibi Oldu

Çaycuma
ilçesinde bir kadın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) kadınlara yönelik girişimcilik eğitimi sayesinde, kendi iş yerini açarak aile bütçesine katkı sağlıyor.
İlçede ikamet eden Nurcan Çorbacı (44), KOSGEB'in düzenlediği girişimcilik eğitime katılmasının ardından "girişimcilik belgesi" aldı.
Çorbacı, daha sonra KOSGEB'in girişimci kadınlara verdiği "Kadınlara Yönelik Hibe Kredi Desteği" ile ilçede iş yeri açarak, evinde yaptığı hamur işlerinin yanı sıra ilçede birçok pide ve kebap salonlarına sipariş üzerine lavaş yapıyor.
Nurcan Çorbacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerini iş yerini açarak gerçekleştirdiğini söyledi.
Yaklaşık 1,5 yıl önce iş yerini açtığını vurgulayan Çorbacı, "Hamur
işlerini yapmayı çok seviyorum. Hayallerimi bu iş yerini açarak gerçekleştirdim. Aslında amacım, unutulmaya yüz tutmuş tatları yeniden gündeme getirmek. İş yerimde bazlama, gözleme çeşitleri, saç böreği, lokma, kuru yufka ve sipariş üzerine kuru ve yaş pasta yapımı da gerçekleştiriyorum. İş yerini açtığımda lavaş yapmayı bilmiyordum. Döner satan iş yerlerinin talebi üzerine lavaş yapmaya da başladım. Müşterilerimi memnun etmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.