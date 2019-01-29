Son Dakika Haberleri: Kadınlara Yönelik Meslek Eğitim Kursları

Kadınlara Yönelik Meslek Eğitim Kursları

58 dakika önce

Pursaklar Belediyesince düzenlenen kurslara katılan kadınlar, özverili çalışmaları ve gösterdikleri gayretlerle yeteneklerini keşfedip, meslek sahibi oluyor.

Kadınlara Yönelik Meslek Eğitim Kursları, System.String[]
Pursaklar Belediyesince düzenlenen kurslara katılan kadınlar, özverili çalışmaları ve gösterdikleri gayretlerle yeteneklerini keşfedip, meslek sahibi oluyor.

Kişisel gelişimden, mesleki kurslara kadar birçok konuda ücretsiz hizmet alan kadınlar, katıldıkları kursları başarıyla tamamlayarak MEB onaylı sertifika sahibi oluyor.

Bu kapsamda, Hüma Sultan Hanım Evi'nde lise ve dengi okul mezunları için açılan 380 saatlik okul öncesi eğitimi tamamlayan 24 kişi ile 163 saatlik bilgisayar işletmenliği kursunu tamamlayan 13 kişi sertifika aldı. Sunulan hizmetlerden memnun kalan kadınlar, Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi'ne teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:46 Kaynak: AA

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