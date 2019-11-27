Kadınlara yönelik minyatür kursu açıldı
6 saat önce
Çaycuma Halk Eğitim Merkezi ve Kent Konseyi'nin iş birliğiyle minyatür kursu açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:38 Kaynak: AA
Çaycuma Halk Eğitim Merkezi ve Kent Konseyi'nin iş birliğiyle minyatür kursu açıldı.
Kurs öğreticisi ressam Figen Ramazanoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınlara yönelik ilçede kursun verilmeye başlandığını söyledi.
Kursiyerlerin minyatür sanatına meraklı olduğunu ifade eden Ramazanoğulları, minyatür kursunun önümüzdeki yılın nisan ayında sona ereceğini ve kursiyerlerin yaptığı çalışmaların sergileneceğini belirtti.
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