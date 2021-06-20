Kadınlara yönelik online eğitim kursları başladı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde, kadınlara yönelik online kurslar başladı. Bine yakın kadının başvurduğu kurslar 6 hafta sürecek. Tüm eğitimlere katılan kadınlara ise katılım belgesi verilecek.

Merkezin bünyesinde insan kaynakları elemanı geliştirme ve uyum, diksiyon, butik pastacılık, yetişkin plates, kadın elbise dikimi, Almanca, İngiliz, ön muhasebe ve diksiyon eğitimi olmak üzere 17 farklı branşta açılan kurslarla, kadınların istihdamını desteklemek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Ayrıca, 4-6 yaş arası çocukların da kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği Online Etkinlik Atölyesi eğitimleri başladı. Yoğun istek üzerine ikinci kez düzenlenen eğitimlerde çocuklar hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı yakalıyor.

"7'DEN 70'E VATANDAŞLARIMIZI EĞİTİMLE BULUŞTURUYORUZ"

Çalışmalara yönelik açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla, ilkokulları, ortaokulları, lise ve üniversiteleri ile bir eğitim kentidir. Tuzla Belediyesi olarak her yaş grubundan vatandaşlarımızın kişisel gelişimine katkı sağlamak için kurslar düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yüz yüze yaptığımız bu kursları, koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirsek dahi vatandaşlarımız çok yoğun ilgi gösteriyor. Ben, bu eğitimlere katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı bu kurslarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi.