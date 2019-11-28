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Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri

6 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinden Kadınlara Yönelik Şiddete karşı farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri, System.String[]

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinden Kadınlara Yönelik Şiddete karşı farkındalık etkinlikleri düzenlendi.


Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerimiz "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Merkez Kampüs, Karataş Kampüsü ve Kilis Devlet Hastanesinde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiler. Sağlık Bilimleri Fakültemiz öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Şenay Şekeroğlu ve Öğretim Görevlisi Funda Gül Bilgen tarafından koordine edilen ve Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezinden Sosyal Çalışmacı Cemilcan Çetin'in de katıldığı etkinliklerde Merkez Kampüs, Karataş Kampüsü ve Kilis Devlet Hastanesinde bilgilendirme stantları kurdu. Bilgilendirme stantlarında fakültemiz akademisyenleri ve öğrencileri, Kilis Devlet Hastanesinde hizmet alan hasta ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme ve duyarlılığın arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Etkinlikte şiddetin öncelikle bir insan hakkı ihlali olduğu, şiddete karşı sessiz kalınmaması gerektiği, şiddete maruz kalan kadınların veya tanık olan üçüncü şahısların 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 112 Acil, Alo 183 Sosyal Hizmet Danışma Hatlarını arayarak şikayet, ihbar başvurusu yapabileceği söylendi. Ayrıca şiddet mağdurlarına verilen hizmetler, alınabilecek tedbirler vb. konularda bilgiler verilerek bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
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