Kadınlara Yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
1 saat önce
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kadın çiftçilere yönelik "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" verildi.
Tunceli
'nin Çemişgezek
ilçesinde kadın çiftçilere yönelik "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" verildi.
Tarım ve Orman il Müdürlüğü tarafından yürütülen kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında eğitim düzenlendi. Çemişgezek ilçesinde verilen ve 5 gün süren eğitimde 25 kadın çiftçiye "Uygulamalı Girişimcilik Eğitim" ile bilgilendirildi. İŞKUR
ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen program ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem verildiği ve eğitimlerin süreceği belirtildi. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:13 Kaynak: İHA
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