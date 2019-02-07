Son Dakika Haberleri: Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptırıldığı İddiası

Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptırıldığı İddiası

46 dakika önce

Antalya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı.

Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptırıldığı İddiası, System.String[]
Antalya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı. Özbekistan uyruklu mağdur 3 kadın ise jandarma tarafından koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Özbekistan uyruklu G.E, A.V. ve M. G. isimli şahısların, Özbekistan uyruklu kadınları ülkelerinden sahte vaatlerle Türkiye'ye getirip burada fuhuş yapmaya zorladığı tespit edildi. Mağdurları kendilerine borçlandırarak zorla çalıştırdıklarını belirleyen jandarma ekipleri kadınların ise yine Özbekistan uyruklu F.A. isimli kadının yanına yerleştirildiği bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda harekete geçen jandarma, Kumköy Ilıca'da ve Manavgat merkezde tespit edilen 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken 3 mağdur kadın jandarma tarafından koruma altına alındı.

Ayrıca şüpheli A.V.'nin Manavgat merkezdeki berber işletmesinin arka odasında fuhuş için özel tasarlanmış, kırmızı aydınlatmalı, duş ve tuvalet imkanı bulunan bir zula oda bulunduğu bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

Manavgat, Jandarma, 3. Sayfa
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