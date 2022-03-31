Buse Tosun Çavuşoğlu finalde - Son Dakika
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Buse Tosun Çavuşoğlu finalde

31.03.2022 14:22
Buse Tosun Çavuşoğlu finalde

Avrupa Güreş Şampiyonası 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı final müsabakasında Rumen rakibi Alexandra Nicoleta Anghel'i 7-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Avrupa Güreş Şampiyonası 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı final müsabakasında Rumen rakibi Alexandra Nicoleta Anghel'i 7-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı final mücadelesinde Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 7-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Buse, yarın finalde Alman Anna Carmen Schell ile karşılaşacak.

Öte yandan 53 kiloda Zeynep Yetgil, yarı final müsabakasında Yunan Maria Prevolaraki'ye, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu ise Bulgar Evelina Georgiova Nikolova'ya tuşla mağlup oldu.

Kadınlar 65 kiloda mücadele eden Aslı Tuğcu ise şampiyonaya veda etti.

(Ozan Buğra Koşar/ İHA)

Buse Tosun Çavuşoğlu finalde
Buse Tosun Çavuşoğlu finalde
Buse Tosun Çavuşoğlu finalde
Buse Tosun Çavuşoğlu finalde
Buse Tosun Çavuşoğlu finalde
Buse Tosun Çavuşoğlu finalde
Buse Tosun Çavuşoğlu finalde
Buse Tosun Çavuşoğlu finalde

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Buse Tosun Çavuşoğlu finalde - Son Dakika
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