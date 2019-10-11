Kadınlarda basketbol sezonu derbi maç ile başlıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki derbi maçta, Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Metro Enerji Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.
Fenerbahçe Öznur Kablo, 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenerek, sezona kupayla başladı.
Fenerbahçe, geçen sezon play-off çeyrek finalinde Beşiktaş'a iki maçta da üstünlük kurarak, yarı finale yükselmişti.