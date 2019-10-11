Son Dakika Haberleri: Kadınlarda basketbol sezonu derbi maç ile başlıyor
Son Dakika Spor Kadınlarda basketbol sezonu derbi maç ile başlıyor

Kadınlarda basketbol sezonu derbi maç ile başlıyor

1 saat önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki derbi maçta, Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kadınlarda basketbol sezonu derbi maç ile başlıyor, System.String[]

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki derbi maçta, Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Metro Enerji Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenerek, sezona kupayla başladı.

Fenerbahçe, geçen sezon play-off çeyrek finalinde Beşiktaş'a iki maçta da üstünlük kurarak, yarı finale yükselmişti.

Öznur Kablo, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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