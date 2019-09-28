Kadınlarda idrar kaçırmaya son

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner:

"Artık kapalı ameliyatlar ile idrar kaçırmaya son diyoruz"

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, kapalı ameliyat ile kadınlarda idrar kaçırma sıkıntısının giderildiğini söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, yaptığı açıklamada, özellikle 50 yaşını geçmiş kadınlarda sık görülen idrar kaçırma sorunu ile ilgili bilgiler verdi.

Öner, "Günümüzde her 5 kadın 1 tanesi idrar kaçırma şikayetiyle bize başvurmaktadır. Özellikle menopoz sonrasında kadınlık hormonu östrojenin rahim ve rahmi tutan diğer bağların etkisi ortadan kalktığı için sarkmalara neden oluyor. Sarkmalarda yine idrar kaçırmayı tetikleyebiliyor. Bunlar özellikle 50 yaşından sonra menopoza girmiş kadınlarda 3 kadından 1'i idrarını kaçırıyor. Bu idrar kaçırmanın 2 çeşidi var. Çeşitlerden bir tanesi ilaç tedavisi ile bir tanesi ise ameliyat gerektiriyor. İlaçla tedavi olanı ameliyatla tedavi yaparsak daha kötü sonuç oluyor, ameliyatla tedavi olacak idrar kaçırmaya da ilaç tedavisi fayda göstermiyor. Onun için mutlaka bir tanı koymak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Doğru bir tanı koyulduktan sonra idrar kaçırmanın hayatı tehdit eden bir unsur olmadığını kaydeden Öner, "İdrar kaçırma, kadınların hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Hatta çalışan kadınların normal hayatlarını sürdürmelerini bozuyor. Biz artık kapalı ameliyatlar ile idrar kaçırmaya son diyoruz. Bu ameliyatlardan yüzde 90-95 civarında sonuç alıyoruz ve 15-20 dakika sürüyor. Genel anestezi bile almadan idrar torbasını çengeller ile asabiliyoruz. Astığımız zamanda kadınlarda idrar kaçırma olayı tamamen ortadan kalkıyor. Burada kegel egzersizi de çok önemlidir. Eğer kadınlar bu egzersizi iyi yaparsa idrar kaçırma oranları yüzde 50 azalmış oluyor. Ne yazık ki kadınlarımız çok fazla kadın doğum uzmanlarına gitmeye çekiniyorlar. Özellikle doğumdan sonra çok fazla gitmiyorlar. Hastalarımız korkmasınlar ve ulaşsınlar. Artık bu idrar kaçırma şikayeti yaşamasınlar" şeklinde konuştu.