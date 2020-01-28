Kadınlarda ilk yarı final belli oldu: Ash Barty - Sofia Kenin

Avustralya Açık’ta ikinci haftanın ikinci gününde ilk çeyrek final mücadelerini izledik.

Rod Laver Arena’da ilk olarak Tunuslu Ons Jabeur ile Sofia Kenin karşılaştı. Her iki oyuncu da kariyerlerinin ilk Grand Slam çeyrek final maçına çıkıyordu. Kazanan, iki setin ardından, dünya 15 numarası ve 14 numaralı seri başı ABD’li raket Kenin oldu. Dünya 27 numarası Jabour, böylelikle bir Grand Slam’de çeyrek final gören ilk Tunuslu atlet unvanıyla Avustralya’ya veda etti.

Günün ikinci çeyrek final maçı çok daha yüksek kalibredeki isimlerin arasında oynandı. Dünya bir numarası ve bir numaralı seri başı Ash Barty’nin rakibi, iki kez Wimbledon şampiyonu yedi numaralı seri başı Petra Kvitova’ydı. Ev sahibi Barty, Çekyalı rakibine set vermeden kazandı. Turnuvanın favorilerinden Barty, böylelikle kazandığı Roland Garros’un dışında ilk kez bir Grand Slam’de yarı final görmüş oldu.

Barty ile Kenin arasındaki yarı final maçı, 30 Ocak Perşembe günü 04:00’te başlayacak. Maçı Eurosport 1’de izleyebileceksiniz.